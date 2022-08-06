Спецназ увез более 30 детей из школы-интерната в Ивановской области

Сотрудники ОМОНа увезли 31 воспитанника школы-интерната при Николо-Шартомском мужском монастыре в Ивановской области, сообщает портал Ivanovo News. Отмечается, что причиной подобных действий могла стать проверка заявления о сексуальных домогательствах в отношении одного из учеников. При этом исполнительный директор школы иеромонах Спиридон опроверг обвинения и предположил, что заявление могли написать родители детей, которых отчислили за неуспеваемость.

Мы предполагаем, что причиной стало заявление родителей детей, которые были ранее отчислены из школы за неуспеваемость. Поскольку родителей видели в здании Следственного комитета. Иначе как дискредитацию школы мы подобные действия не воспринимаем, — рассказал он.

Предполагается, что воспитанников могли увезти в Иваново и в Следственный комитет города Шуя. Помимо ОМОНа, на территории учебного заведения присутствовали представители опеки.

Как заявил основной директор школы Филипп Пономарчук изданию «Подъем», сотрудники правоохранительных органов провели в интернате обыск и изъяли всю технику.

Они же обыск провели, везде лазили, в каждую щель заглядывали, в каждый ящик. Конечно, ничего не нашли, а что искали — кто знает? Все компьютеры изъяли, телефоны — всё. Приехал спецназ, оцепил, увел — и всё, что хотели, то и делали, — уточнил он.

Ранее педагоги школы-интерната объявили о старте набора воспитанников, готовых жертвенно служить родине и Богу. В приглашении, опубликованном на сайте учебного заведения, говорится о призвании школы готовить из мальчиков «воинов Христовых». В момент задержания воспитанники учебного заведения проходили военно-спортивные сборы «Клещевские зори 2022».