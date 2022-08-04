В Ивановской области из детей начнут готовить воинов Христовых Школа-интернат в Ивановской области объявила о наборе учеников, готовых пожертвовать собой ради родины

Фото: shartom-school.ru

Школа-интернат при Николо-Шартомском монастыре

Педагоги школы-интерната при Николо-Шартомском монастыре в Ивановской области объявили о старте набора воспитанников с 1 по 11 класс. В приглашении, опубликованном на сайте учебного заведения, говорится о том, что учителя будут готовить из детей «воинов Христовых», которых подготовят к «жертвенному служению» отечеству. Представители школы отметили, что уже сейчас воспитанники проходят военно-спортивные сборы «Клещевские зори 2022».

Наша школа была создана по благословению и призвана воспитывать настоящих юношей, будущих воинов — Христовых, защитников земного и небесного отечества, ведущих борьбу как на духовном поле брани, так и на земном поприще, — сказано в приглашении школы-интерната.

Ранее глава Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что со следующего учебного года в российских школах в начале недели будет исполняться гимн России. По его словам, во время исполнения гимна будут также поднимать государственный флаг.

В конце марта помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения сообщил, что в российских школах следует вводить практику воспевания государственных символов по аналогии с США. По его мнению, аналогичную систему необходимо внедрить в российских школах «прямо сейчас, прямо сегодня». Он выступил с инициативой от имени комиссии направить эту рекомендацию в Минпросвещения России. Члены комиссии поддержали эту инициативу единогласно.