Спасенную от верной смерти нерпу откормили и выпустили в Финский залив Спасенную в марте нерпу откормили и выпустили в Финский залив после реабилитации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Специалисты выпустили в Финский залив балтийскую кольчатую нерпу, которую спасли в марте, сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». В Центре реабилитации морских млекопитающих в Северной столице животное откормили до 23 килограммов. Отмечается, что три месяца назад детеныша из-за шторма оторвало от матери, тогда оно еще не могло выживать самостоятельно и весило всего семь килограммов.

Одна из важных наших побед во время выхаживания животных — не допустить их привыкания к человеку. Балтийская нерпочка сохранила свой дикий нрав и полностью готова к самостоятельной жизни в естественной среде обитания — отмечает специалист Фонда друзей балтийской нерпы Елена Андриевская.

Специалисты тщательно выбирали время для того, чтобы отпустить детеныша в самостоятельную жизнь. В центре решили, что сейчас вода достаточно теплая, а также в ней много молодой рыбы.

Ранее в Ленобласти на Пасху спасли измученного тюленя. Животное доставили из села Паша. Фонд друзей балтийской нерпы также поделился фотографией спасенного малыша. На снимке тюлененок лежит на полотенце. В весеннее время в регионе можно увидеть детенышей нерп и тюленей, оставшихся без материнской опеки. В такие моменты помощь человека может спасти им жизнь.