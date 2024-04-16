В Южно-Сахалинске двое мужчин спасли девочку, которая едва не утонула в реке Владимировке, сообщает телеканал АСТВ. Девочка еле держалась за бревно над водоемом, пока ее подруга звала на помощь. Начальник третьего караула пожарной части № 52 Анивского пожарно-спасательного отряда Алексей Кирюшкин прибыл на место ЧП после того, как ему об этом сообщил пасынок. По словам пожарного, течение было таким сильным, что не позволяло вытащить ноги несовершеннолетней из-под бревна. Пасынок мужчины страховал его.