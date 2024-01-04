Сотни пассажиров высадили из нового поезда «Финист» под Нижним Тагилом

Фото: Антон Буценко/РИА Новости

Поезд «Финист»

Сотни пассажиров электропоезда «Финист» высадили из состава в пригороде Нижнего Тагила, сообщает издание «Уралинформбюро» со ссылкой на слова одного из очевидцев. Уточняется, что инцидент произошел из-за технических неполадок.

Пассажир рассказал, что электричка выехала с опозданием на 20–30 минут. Кроме того, в первом вагоне состава не работал климат-контроль — через 40 минут температура в нем упала до одного градуса.

Очевидец заявил, что позднее систему починили, но после Нижнего Тагила поезд остановился, людей высадили. По его словам, гражданам предложили дожидаться следующей электрички или добираться до места иными способами.

Позднее ситуацию прояснили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Там уточнили, что «Финист» решили отправить на внеочередное техническое обслуживание. Ситуацию объяснили тем, что новые электропоезда сразу стали эксплуатировать в сложных метеоусловиях и на маршрутах с высоким пассажиропотоком. Периодически составы требуют дополнительной настройки и отладки.

На замену был предоставлен аналогичный электропоезд ЭС2Г «Ласточка». <...> Прибытия подменного подвижного состава пассажиры ожидали в отапливаемом салоне поезда «Финист», — заявили в организации.

В американском Сан-Франциско скоростной поезд сошел с рельсов и загорелся. Инцидент произошел неподалеку от станции Оринда, пострадали не менее девяти человек. Пассажиров экстренно эвакуировали из состава, огонь был потушен.