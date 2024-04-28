Сотни автомобилей стоят в очереди у Крымского моста Более 500 транспортных средств стоят в очереди с обеих сторон Крымского моста

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Очередь из автомобилей в сторону Крымского моста

В очереди к Крымскому мосту со стороны Тамани находятся 490 автомобилей, сообщает оперативный канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе. Кроме того, со стороны Керчи в очереди стоят около 79 транспортных средств.

В очереди со стороны Тамани находится 490 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 79 транспортных средств, — говорится в сообщении, опубликованном в 11:00 мск.

Согласно данным на 10:00 мск, в очередях с обеих сторон переправы через Керченский пролив насчитывалось не менее 698 автомобилей. Больше всего транспортных средств скопилось со стороны Краснодарского края.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что резкая активизация разведывательной авиации НАТО над Черным морем свидетельствует о возможной скорой атаке Вооруженных сил Украины на Крым. Он считает, что для потенциального нападения ВСУ могут использовать полученные от США РСЗО HIMARS, ракеты ATACMS и Storm Shadow.

Утром 21 апреля ВСУ нанесли удар по Севастополю с использованием противокорабельной ракеты. Губернатор Михаил Развожаев подтвердил, что город подвергся ракетной атаке. Движение по Крымскому мосту было временно перекрыто.