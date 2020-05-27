Власти Москвы заявили о готовности к параду Победы

https://static.news.ru/photo/057aebcc-a01d-11ea-8a32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Столица полностью готова к репетициям парада Победы и его проведению, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в рамках рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Мы все организационно-технические мероприятия выверили с Министерством обороны. Мы полностью готовы для проведения репетиций и последующего проведения парада, — цитирует ТАСС Собянина.

Ранее Путин сообщил, что парад Победы пройдёт 24 июня.

Как писал NEWS.ru, жители столицы с 1 июня смогут посещать парки и скверы. Для этого в тестовом режиме будет сделан график выхода на прогулки по домам, сообщил Собянин. С 1 июня также откроют все непродовольственные магазины, в том числе прачечные, ремонтные мастерские и другие.

21 мая Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.