Собянин назвал сложной ситуацию с COVID-19 в Москве

https://static.news.ru/photo/dff5249e-3afe-11eb-a077-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В столице ситуация с коронавирусом по-прежнему тяжёлая. Об этом заявил московский мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что город справляется с нагрузкой, а число пациентов, нуждающихся в госпитализации, за прошлую неделю не изменилось и остаётся стабильным.

Поэтому можно сказать, что в принципе ситуация более-менее стабильная, но стабильная на высоком, сложном, тяжёлом уровне, при котором вся медицинская система Москвы работает с напряжением. При этом все её звенья выполняют свои функции и мы с ситуацией справляемся, — сказал Собянин в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам мэра, уже около 20 тыс. москвичей записались на прививку от COVID-19, а более 6 тыс. уже вакцинировались. Кроме того, глава города рассказал о том, что столичные власти первыми создали открытую электронную систему записи.

В ближайшие дни в Москве примут решение об увеличении охвата по проведению вакцинации. Собянин рассказал, что вопрос преференций для решившихся на прививку также рассматривается.

При этом столица находится на 70-м месте в стране по загруженности больниц, в том числе для пациентов с коронавирусом.

Собянин также отметил, что в январе в Москве должен открыться новый завод по производству вакцин от COVID-19, сообщал NEWS.ru.