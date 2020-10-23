Собянин: в Москве не нужны новые ограничения из-за COVID-19

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Москвичам следует соблюдать действующие ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса, но в новых мерах нет необходимости, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Никаких других мер в настоящее время не требуется в городе, требуется неукоснительное соблюдение тех мер, которые уже приняты, — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Так, по его словам, больше миллиона москвичей перешли на удалённую работу. Также часть школьников получают образование дистанционно.

Мы принимали меры, которые минимально давят на экономику, но сказать, что совсем это не влияет, нельзя, потому что мы видим: люди стали меньше ходить в кинотеатры, театры, в общепит и так далее, движение по городу замедляется, — добавил он.

Запреты сказываются на экономике меньше, чем в мае, когда были закрыты целые сектора экономики, заключил градоначальник.

Как писал NEWS.ru, ранее Собянин заявил, что распространение коронавируса в Москве в настоящий момент замедляется.

В октябре власти Москвы обязали работодателей перевести 30% сотрудников на удалёнку, школьников распустили на каникулы, пенсионерам предписали соблюдать «домашний режим» и ввели ограничение на заполняемость кинотеатров и театров. А с 16 октября в московский транспорт перестали пускать без масок и перчаток.