Собянин рассказал о снятии ограничений в Москве

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Власти Москвы разрешили проводить ремонтные работы в утренние и вечерние часы, но не больше четырёх часов в день. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что закон о тишине разрешает проведение ремонтных работ в домах не больше восьми часов в сутки: с 9 до 13 часов и с 15 до 19 часов. Жители...