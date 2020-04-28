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Собянин рассказал о снятии ограничений в Москве

20:37, 28 апреля 2020
Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы начнут ослаблять ограничения, как только заболеваемость коронавирусом пойдёт на спад. О этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что градоначальник продлил все действующие в Москве ограничения до 11 мая.

Как только уровень заболеваемости пойдет на спад, мы сразу же начнём ослаблять действующие ограничения,написалСобянин в своём блоге.

Он добавил, что в ближайшие дни все действующие ограничения необходимо соблюдать максимально строго.

Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Сергей Собянин заверил, что московские власти понимают: режим самоизоляции, введённый в столице из-за эпидемии коронавируса, тяжело даётся горожанам. Вместе с тем, подчеркнул он, другого выхода нет и отмены запрета на прогулки пока не будет.

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