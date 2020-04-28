Собянин рассказал о снятии ограничений в Москве

https://static.news.ru/photo/8526072e-8977-11ea-9b99-fa163e074e61_660.jpgСергей СобянинФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Власти Москвы начнут ослаблять ограничения, как только заболеваемость коронавирусом пойдёт на спад. О этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Отмечается, что градоначальник продлил все действующие в Москве ограничения до 11 мая.
Как только уровень заболеваемости пойдет на спад, мы сразу же начнём ослаблять действующие ограничения, — написалСобянин в своём блоге.
Он добавил, что в ближайшие дни все действующие ограничения необходимо соблюдать максимально строго.
Ранее, как писал NEWS.ru, мэр Сергей Собянин заверил, что московские власти понимают: режим самоизоляции, введённый в столице из-за эпидемии коронавируса, тяжело даётся горожанам. Вместе с тем, подчеркнул он, другого выхода нет и отмены запрета на прогулки пока не будет.