Собянин оценил вероятность локдауна в Москве

https://static.news.ru/photo/e6c7209a-24e4-11eb-aeb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил надежду, что введением частичных ограничений Москве удастся избежать европейского развития событий: локдаунов, комендантского часа и объявления чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом.

Мы видим, какие последние решения начали принимать в зарубежных странах. Это полные локдауны, комендантские часы, чрезвычайное положение, закрытие всех предприятий в ряде стран и так далее. Но мы стараемся избежать этих решений, — сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Он пояснил, что ради этого в столице принимаются своевременные решения по частичным закрытиям, частичным карантинным мероприятиям, а также ужесточаются требования к масочному режиму, развивается больничная, госпитальная сеть.

В Москве за время пандемии выявлено 491 542 случая заражения коронавирусом, из них 5997 за последние сутки. Выздоровели 354 705 человек, умерли 7573.

Как писал NEWS.ru, Собянин уточнил формат ограничительных мер для жителей города в новогоднюю ночь. Пока введённые ограничения затрагивают только новогодние мероприятия и массовые гулянья в центре города, сам праздник никто не отменял, заявил он. По его словам, ходить по улицам и гулять в новогоднюю ночь никто запрещать не будет.

Мэр добавил, что отказ от рождественских ярмарок и новогодних ёлок — это неприятно, но важно «ощущать ситуацию, в которой мы находимся». Главная задача — это помнить о безопасности и здоровье людей, подчеркнул Собянин, призвав горожан не сетовать на отмену «пира во время чумы».