Снегопад оставил без электричества жителей Свердловской области

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В нескольких городах Свердловской области из-за снегопада случились сбои электроэнергии, сообщают «Россети Урал». Речь идет о Ревдинском, Дегтярском, Нижнесергинском городских округах, а также пригородных населенных пунктах Екатеринбурга. Линии электропередачи повреждены упавшими заснеженными деревьями и налипшим мокрым снегом.

Более 50 специалистов, оснащенных двумя десятками спецтехники, пытаются ликвидировать последствия мощного снегопада в регионе. Отмечается, что их работа осложняется обильными осадками, из-за чего приходится расчищать себе путь.

Администрация Ревдинского городского округа в свою очередь предупредила жителей, что в ближайшие сутки температура в районе может опустится до минус 4 градусов, при этом холодную погоду будет сопровождать мокрый дождь и снег. В городе из-за непогоды ввели режим повышенной готовности.

Ранее в Уральском гидрометцентре предупредили, что сильные метели и обильный снегопад ожидаются на юге Свердловской и севере Челябинской областей 4 мая. В некоторых районах скорость ветра может достигать 15 м/с. По словам синоптиков, при выпадении сильных осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в небольших реках.