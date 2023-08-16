Смоленский депутат Зеленский оказался в центре скандала из-за фамилии Смоленский депутат Зеленский заявил, что не отвечает за деяния однофамильцев

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Александр Зеленский

Депутат Смоленского горсовета, кандидат в областную думу от «Единой России» Александр Зеленский не планирует отказываться от своей фамилии, несмотря на критику, сообщает РИА Новости. В партии заявили, что фамилия кандидата не может быть основанием для снятия с выборов.

Во время вcтречи врио губернатора и кандидата на предстоящие выборы главы региона Василия Анохина с избирателями пожилой участник мероприятия возмутилcя, что на выборах в областную думу, которые проходят одновременно с губeрнаторскими, баллотируется кандидат от «Единой России» с фамилией Зеленcкий. По мнению пенсионера, такое совпадение «оскорбительно для учаcтников СВО и патриотов». Спикер облдумы Игорь Ляхов призвал «не преследовать людей по фамилии», после чего пенсионер покинул зал.

Его (Александра Зеленского. — NEWS.ru) родословная ведет к кубанским казакам, за своих однофамильцев смолянин ответственности нести не может. Кроме того, он подчеркивает, что в его роду предателей никогда не было, и отказываться от своей фамилии кандидат не намерен, — уточнили в отделении партии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что информация о переговорах замглавы администрации президента России Дмитрия Козака со странами Запада о возможном установлении «корейского варианта» перемирия с Украиной не соответствует действительности. По его словам, в составе Верховной рады числится его однофамилец, из-за чего и могла произойти путаница.