Смертельное ДТП на петербургской овощебазе попало на видео Три мигранта погибли в автомобильной гонке на овощебазе в Петербурге

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Мигранты устроили автомобильные гонки на овощебазе в Санкт-Петербурге, в ходе которых погибли три человека. Отмечается, что водитель не справился с управлением и врезался в кузов грузовика, все погибшие — рабочие, граждане Таджикистана. Видео аварии публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

Авария произошла 28 августа. По словам очевидцев, местные рабочие после смены устроили гонку. Водитель Chevrolet Lanos, в котором кроме него ехали другие сотрудники овощебазы, потерял контроль и боком влетел в стоящую фуру.

Рабочие, собравшиеся вокруг разбившегося автомобиля, смогли вытащить водителя легковушки и двоих пассажиров.

Ранее в Дагестане в результате аварии погибли семь человек, в том числе ребенок. По неподтвержденным данным, водитель Ford Transit уснул за рулем, после чего выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком. Погибшие были семьей, ехавшей в качестве гостей на свадьбу в Ставрополь.