Служебная Audi «дочки» «Газпрома» влетела в книжный в Петербурге В центре Петербурга Audi топ-менеджера «дочки» «Газпрома» въехала в «Буквоед»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге служебная машина директора по персоналу и организационному развитию Андрея Гордиенко ООО «Газпром энергохолдинг», дочерней компании «Газпрома», врезалась в магазин «Буквоед» на Невском проспекте, 46, напротив Гостиного двора, пишет «Фонтанка». Сам топ-менеджер рассказал, что находится в Москве и не знает, кто был за рулем Audi. Судя по опубликованным кадрам, у магазина разбита витрина.

Я, к счастью, не в Ленинграде. Как раз сейчас я за рулем и в Москве, — объяснил Гордиенко.

В пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщили, что за рулем Audi находился 50-летний мужчина. По предварительным данным, авария случилась из-за ухудшения здоровья. Водителя госпитализировали. Никто из пешеходов не пострадал.

Ранее в поселке Горный Щит в составе Екатеринбурга местный житель за рулем автомобиля Nissan сбил трех пешеходов, а затем врезался в стену пивного магазина. По предварительным данным, в больницу с травмами доставили двух мужчин и женщину. Водитель от освидетельствования на опьянение отказался. Его передали в ГАИ для дальнейшего разбирательства.

В ДТП в Подмосковье ранее пострадал депутат Госдумы Алексей Езубов. Как сообщает РЕН ТВ, парламентарий, управляя Mercedes Benz, выехал на встречную полосу и врезался в Land Rover Discovery. Авария произошла в деревне Обушково, с места ДТП госпитализировали двоих пострадавших. По данным канала, у пострадавших диагностировали сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы.