Следы взрывчатки обнаружены на отправлявшемся в Ростов-на-Дону сухогрузе

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Следы взрывчатых веществ были обнаружены в трюме иностранного сухогруза, следовавшего в Ростов-на-Дону из Турции, сообщили представители ФСБ России. По их словам, которые приводит РИА Новости, в мае 2023 года этот корабль находился в украинском порту Килия, а в июле — в турецком порту Тузла. В Турции полностью сменилась команда судна, состоявшая из 12 граждан Украины. Предполагается, что корабль мог использоваться для перевозки взрывчатки.

Указанные обстоятельства могут свидетельствовать о возможности использования иностранного гражданского судна для доставки взрывчатки на Украину, — говорится в сообщении Центра общественных связей ФСБ.

В службе подчеркнули, что иностранному кораблю запретили проходить под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив. Позднее он убыл за пределы территориального моря России. Подчеркивается, что ведомство приняло решение о проверке всех кораблей, идущих через Керченский пролив. Такие меры необходимы для предотвращения террористических актов и диверсий.

Сотрудники ФСБ ранее задержали россиянина, пытавшегося купить взрывчатку в Белгородской области. Он планировал перепродать ее. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.