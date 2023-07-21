ФСБ задержала россиянина, пытавшегося купить взрывчатку В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали россиянина, пытавшегося купить взрывчатку

Фото: ФСБ РФ

В Белгородской области сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который пытался приобрести взрывчатое вещество и взрывное устройство, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы.

Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области пресечена противоправная деятельность гражданина России, планировавшего незаконно приобрести взрывчатые вещества и взрывные устройства. Фигурант был задержан во время изъятия средств поражения из тайника, расположенного в районе населенного пункта Дубовое Белгородского района, — цитирует агентство сообщение ведомства.

В ФСБ уточнили, что после задержания у мужчины изъяли гексогеносодержащее пластичное взрывчатое вещество и электродетонатор мгновенного действия типа «ЭДП». Все это мужчина намеревался перепродать на территории России. В ведомстве добавили, что у него есть подельники, но их личности пока не установлены.

Ранее жительница Сахалинской области сообщила в полицию, что ее муж хранит дома боеприпасы и взрывчатку. На супруга он заявила после семейной ссоры, в ходе которой тот угрожал ей оружием. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.