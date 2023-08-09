СК раскрыл подробности взрыва на заводе в Сергиевом Посаде Следственный комитет официально отверг версию об атаке БПЛА на завод в Сергиевом Посаде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Версия об атаке беспилотников на территорию Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде не нашла своего подтверждения, заявила NEWS.ru старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий. По ее словам, взрыв произошел в результате возгорания на складе пиротехники. В настоящее время сотрудники МЧС продолжают тушить огонь.

Органами главного Следственного управления СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, в результате чего произошло возгорание на складе пиротехники. <...> К настоящему времени можем сообщить о том, что версия с атакой беспилотного летательного аппарата не нашла своего подтверждения, — заявила она.

Помимо сотрудников МЧС, на месте происшествия также работают следователи и криминалисты. Они установят все причины и обстоятельства произошедшего после осмотра места взрыва. Точное количество пострадавших также уточняется.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде прогремел днем 8 августа. По словам главы Московской области Андрея Воробьева, после взрыва в районную больницу поступили 43 человека, шестеро из них в реанимации, еще 22 человека доставлены в отделение травматологии. К эвакуации пострадавших привлечены средства санавиации.