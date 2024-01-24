Следователи опросили девушку, высаженную в лес из поезда в Пермском крае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Следственном комитете РФ опросили девушку, которую ошибочно высадили из поезда в лесу в Пермском крае, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». По данным издания, пассажирка подписала объяснение, что не имеет претензий и просит завершить проверку по делу.

Как пишет канал, с девушкой связались представители РЖД, извинились перед ней, вернули деньги за билет и начислили 7 тысяч бонусов. С другими высаженными пассажирами общается полиция. Студентке пришлось обратиться к врачам из-за переохлаждения.

Инцидент с шестью пассажирами поезда № 115 Томск-Адлер произошел ночью, проводница по ошибке высадила людей не в том месте. Поезд совершил внеплановую остановку в лесу и отстал от расписания, но проводница, не зная об этом, высадила пассажиров, которые ехали до станции Чернушка, на станции Щучье Озеро. В результате людям пришлось идти несколько километров по морозу, прежде чем их подобрал идущий следом товарный поезд.

В пресс-службе Федеральной пассажирской компании сообщили, что подразделение РЖД начало служебное расследование после высадки пассажиров из поезда в лесу. Всем пострадавшим принесены извинения и пообещали вернуть полную стоимость билетов.