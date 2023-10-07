Скончался раненный в Новой Каховке при взрыве авто член «Единой России» Секретарь Новокаховского отделения ЕР Малов умер от полученных при взрыве ран

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Раненный при взрыве автомобиля в Херсонской области секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Малов скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб. Его смерть была зафиксирована медиками в 14:40.

Владимир Малов умер в 14:40, — сообщили в оперштабе.

Взрыв произошел утром 7 октября в Новой Каховке. Владимиру Малову было 66 лет. Сенатор от региона Игорь Кастюкевич подтвердил в своем Telegram, что политик скончался.

Наш коллега, исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов, погиб сегодня в результате теракта — подрыва автомобиля в городе Новая Каховка. Врачи до последнего боролись за его жизнь. Но ранения оказались слишком тяжелыми, — написал Кастюкевич.

Сенатор отметил, что партия окажет всю помощь родственникам погибшего в организации похорон.

В сентябре полицейские задержали мужчину, подозреваемого в организации покушения на помощника вице-премьера Запорожской области Владимира Епифанова. В июне автомобиль Toyota Land Cruiser, в котором ехали Епифанов, его секретарь и телохранитель, взорвался на дороге в Симферополе. Все находившиеся в автомобиле были госпитализированы с сильными ожогами.