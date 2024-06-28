Скачки лося испугали водителей на севере Петербурга Очевидцы сняли видео с лосем, скачущего вдоль трассы на севере Петербурга

Фото: Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

Лось устроил скачки вдоль трассы на севере Санкт-Петербурга и попал на видео, информирует «Фонтанка». Очевидица сняла ролик, где выразила беспокойство насчет судьбы сохатого. Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу.

Смотрите, тут у нас лось бегает! Моя булочка! Его же могут сбить. Побежал в поля, он заблудился, — комментирует очевидица, снимая ролик.

По данным издания, лось несся по проезжей части в районе Пискаревки. В окрестностях Петербурга есть несколько кадров на дорогах округа Маунтин-Вью.

Автор Telegram-канала «Каждой твари по паре», биолог Павел Глазков объяснил журналистам, что толкнуло лося на ночную пробежку. По его словам, это могла быть молодая особь. После жизни с матерью такие лоси уходят в самостоятельную жизнь и ищут себе пропитание.

У животных в этот период начинают расти рога, поэтому лось в поисках кальция мог забраться к людям. Биолог отметил, животное бежит вдоль дорог, поскольку не может найти себе безопасный переход. Глазков добавил, что не слышал о сбитых лосях, поэтому, вероятно, пробежка сохатого обошлась без последствий.

В конце мая каршеринг сбил лося на Выборгском шоссе в Петеребурге. По словам очевидцев, инцидент произошел в районе Осиновой Рощи. Дикое животное получило переломы ног.