СК РФ расследует дело о нападении бездомной собаки на девочку под Сургутом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Управление Следственного комитета России по ХМАО займется расследованием дела о нападении бездомной собаки на девочку, произошедшем в поселке Федоровском Сургутского района, сообщили в пресс-службе ведомства. Следователи утверждают, что в ходе проверки будет дана оценка действиям лиц, ответственных за отлов бродячих животных. Им может грозить наказание.

Инцидент произошел 13 ноября на крыльце продуктового магазина. По данным Следственного комитета РФ, бездомная собака напала на ребенка, разодрав ему лицо. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. Следователи подчеркивают, что напавшую на девочку собаку уже отловили, она является чипированной. По факту произошедшего назначена процессуальная и судебно-медицинская экспертиза. Она позволит определить степень тяжести травм, нанесенных ребенку.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Собака, укусившая ребенка, в настоящее время отловлена, — подытожили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, власти Калуги наградят таксиста, спасшего детей от нападения бойцовой собаки. Глава города Дмитрий Денисов назвал произошедшее безобразием и выступил за запрет самовыгула собак опасных пород.