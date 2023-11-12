В Калуге наградят таксиста, спасшего детей от бойцовой собаки

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Власти Калуги решили наградить таксиста, который спас детей от бойцовой собаки, сообщил городской глава Дмитрий Денисов в беседе с журналистами Telegram-канала «Подъем». Инцидент с собакой он назвал безобразием и выступил за внесение изменений в федеральное законодательство, чтобы избегать подобных случаев самовыгула.

Конечно, встретимся обязательно с этим человеком. Пригласим его, отметим обязательно. Будем его чествовать, показывать в качестве примера для подражания, — отметил он.

Кроме того, с таксистом Шокиржоном Рахматовым хотят встретиться и родители спасенных детей. Мать девятилетней девочки пояснила, что школьница была на улице с подругой, когда на них напала собака.

Инцидент произошел в Калуге 11 ноября. Двое детей пострадали в результате нападения бойцовой собаки, им была оказана медпомощь, госпитализация не потребовалась. По словам местных жителей, животное было на самовыгуле. После инцидента хозяин поймал собаку и увел домой. В калужской прокуратуре подтвердили произошедшее и сообщили, что по факту инцидента проводится проверка, по результатам которой виновное лицо будет привлечено к ответственности.

При этом юрист Александр Хаминский считает, что нападение бойцовой собаки на детей в Калуге не будет иметь особых последствий для ее владельцев. По его словам, в настоящее время в российском законодательстве отсутствуют санкции за нарушение правил выгула домашних животных.