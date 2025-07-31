Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 13:26

СК проверит детдом в Крыму на факты насилия над воспитанниками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следственный комитет РФ начал проверку сообщений о насилии над несовершеннолетними в детском доме в Керчи, пишет телеканал «Крым 24» со ссылкой на ведомство. Соответствующая информация появилась в социальных сетях.

В соцмедиа сообщается о систематическом избиении и психологическом насилии в отношении несовершеннолетних воспитанников детского дома со стороны тренера по самбо в Керчи, — отметили в ведомстве СК РФ.

Специалисты уже возбудили уголовное дело по статье «истязание». Сейчас началась дополнительная проверка новых фактов противоправной деятельности тренера. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию на особый контроль. Он поручил руководителю ГСУ СК по Крыму Владимиру Терентьеву представить детальный отчет о ходе расследования дела и результатах дополнительной проверки.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что четверть детей в детдомах и приютах находятся там необоснованно. По ее словам, такой вывод сделан по итогам Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.

дети
детдома
насилие
Крым
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Дома-2» Меньщиков раскрыл детали знакомства Бородиной с мужем
Медведев раскрыл, что объединяет политические силы мира
Один ребенок пострадал при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы
Медведев шокировал данными о санкциях против России
Белоусов готовится к встрече неожиданным гостем с Ближнего Востока
Минздрав готовит новый приказ о лечении гипертоников
В ОП объяснили, зачем Россия пускает иностранных наблюдателей на выборы
Названы три страны с хорошей погодой для пляжного отдыха в сентябре
«Одно дело — дипломатия»: политолог о реальных отношениях Трампа и ЕС
Армия России уже в центре Покровска? Правда ли это, когда возьмут город
Курс доллара пережил серьезный обвал
Мошенники активировали коварную схему обмана россиян
Сомнолог раскрыл, вреден ли двухфазный сон для здоровья
Мошенники «выбивают» из россиян деньги, шантажируя преступными переводами
Мальцев призвал активнее включать мужчин в программы синхронного плавания
Фотографирующего машины и важные объекты подростка задержали в Уфе
Магнитные бури сегодня, 31 июля: что будет завтра, головная боль, слабость
Не только соленые! Удивительные рецепты из помидоров на зиму
Лукашенко назвал главного гаранта безопасности для Белоруссии
Российские войска обнаружили, куда отвели уцелевшие в Часовом Яре части ВСУ
Дальше
Самое популярное
Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю
Общество

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.