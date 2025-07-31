СК проверит детдом в Крыму на факты насилия над воспитанниками

СК проверит детдом в Крыму на факты насилия над воспитанниками

Следственный комитет РФ начал проверку сообщений о насилии над несовершеннолетними в детском доме в Керчи, пишет телеканал «Крым 24» со ссылкой на ведомство. Соответствующая информация появилась в социальных сетях.

В соцмедиа сообщается о систематическом избиении и психологическом насилии в отношении несовершеннолетних воспитанников детского дома со стороны тренера по самбо в Керчи, — отметили в ведомстве СК РФ.

Специалисты уже возбудили уголовное дело по статье «истязание». Сейчас началась дополнительная проверка новых фактов противоправной деятельности тренера. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял ситуацию на особый контроль. Он поручил руководителю ГСУ СК по Крыму Владимиру Терентьеву представить детальный отчет о ходе расследования дела и результатах дополнительной проверки.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что четверть детей в детдомах и приютах находятся там необоснованно. По ее словам, такой вывод сделан по итогам Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.