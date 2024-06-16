Сотрудники правоохранительных органов провели штурм СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где шестеро арестантов-террористов захватили в заложники двух работников изолятора. Какие новости выходили об этом 16 июня?
Как прошел штурм СИЗО в Ростове
Около 11:40 по московскому времени появилась информация о начале штурма ростовского СИЗО. На территорию изолятора зашла группа вооруженных силовиков.
«Спецназ начал штурм ростовского изолятора, в котором террористы удерживают заложников. Журналистов оттеснили на соседние улицы. Вокруг оцепленной территории перебои со связью и интернетом», — сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В Сети также появились кадры, как на территорию учреждения заехала машина скорой помощи. На месте инцидента продолжают дежурить спасатели.
По данным Telegram-канала Baza, в штурме участвовали сотрудники Росгвардии и спецслужб. По предварительной информации, никто из них не пострадал. Штурм длился около трех минут.
В ходе штурма заложников удалось спасти. Один из них получил легкое ножевое ранение, пишет Baza. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.
Выжили ли боевики при штурме СИЗО
В захвате сотрудников ФСИН участвовали: Сайпудинов М. Ш., Цицкиев А. М., Камнеев Д. В., Гиреев Т. М., Акиев Ш. А. и Гандалоев М, сообщает Baza. По информации SHOT, трое заключенных, захвативших заложников в СИЗО Ростовской области, были задержаны в декабре 2023 года, когда они планировали теракт в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии. Также захватчики на опубликованных из здания СИЗО видео подтвердили, что являются членами ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ)
По данным Telegram-канала SHOT, в ходе штурма все преступники были ликвидированы. Изначально появилась информации о гибели только двоих захватчиков, однако позднее источник сообщил, что раненные в ходе штурма преступники скончались.
«Все шесть террористов ликвидированы, трое были в сознании, но скончались до приезда скорой», — уточнил канал.
Как обвиняемые смогли захватить заложников в ростовском СИЗО
В следственном изоляторе в Ростовской области утром 16 июня шестеро обвиняемых взяли в заложники двух сотрудников учреждения. Им удалось выбить оконную решетку в своей камере, после чего он проникли в дежурную часть, сообщает Baza.
В заложники были взяты начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО-1 Виктор К. По данным Baza, преступники в обмен на освобождение сотрудников ФСИН требовали машину, оружие и возможность уехать из изолятора. Также они записали несколько видео из СИЗО, держа в руках ножи и заточки. Преступники уверяли, что «мстят за братьев, которых незаконно сажают».
Что ждет ростовский СИЗО после захвата заложников
Ростовский СИЗО-1 ждет мощная проверка после захвата заложников, пишет Telegram-канал «112».
«Контролирующие органы зададут сотрудникам множество неприятных вопросов. В частности, почему террористы оказались вооружены ножами и заточками, как они связывались между собой и со своими кураторами на воле, почему смогли спланировать, организовать и осуществить захват и откуда у них символика запрещенной террористической организации», — отметил канал.
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