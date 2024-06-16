Ситуация в СИЗО Ростова 16 июня: штурм, выжили ли заложники и террористы

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Обстановка около следственного изолятора № 1 в Ростове-на-Дону

Сотрудники правоохранительных органов провели штурм СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где шестеро арестантов-террористов захватили в заложники двух работников изолятора. Какие новости выходили об этом 16 июня?

Как прошел штурм СИЗО в Ростове

Около 11:40 по московскому времени появилась информация о начале штурма ростовского СИЗО. На территорию изолятора зашла группа вооруженных силовиков.

«Спецназ начал штурм ростовского изолятора, в котором террористы удерживают заложников. Журналистов оттеснили на соседние улицы. Вокруг оцепленной территории перебои со связью и интернетом», — сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В Сети также появились кадры, как на территорию учреждения заехала машина скорой помощи. На месте инцидента продолжают дежурить спасатели.

По данным Telegram-канала Baza, в штурме участвовали сотрудники Росгвардии и спецслужб. По предварительной информации, никто из них не пострадал. Штурм длился около трех минут.

В ходе штурма заложников удалось спасти. Один из них получил легкое ножевое ранение, пишет Baza. Врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь. Его жизни ничего не угрожает.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС Обстановка около следственного изолятора № 1 в Ростове-на-Дону

Выжили ли боевики при штурме СИЗО

В захвате сотрудников ФСИН участвовали: Сайпудинов М. Ш., Цицкиев А. М., Камнеев Д. В., Гиреев Т. М., Акиев Ш. А. и Гандалоев М, сообщает Baza. По информации SHOT, трое заключенных, захвативших заложников в СИЗО Ростовской области, были задержаны в декабре 2023 года, когда они планировали теракт в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии. Также захватчики на опубликованных из здания СИЗО видео подтвердили, что являются членами ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ)

По данным Telegram-канала SHOT, в ходе штурма все преступники были ликвидированы. Изначально появилась информации о гибели только двоих захватчиков, однако позднее источник сообщил, что раненные в ходе штурма преступники скончались.

«Все шесть террористов ликвидированы, трое были в сознании, но скончались до приезда скорой», — уточнил канал.

Как обвиняемые смогли захватить заложников в ростовском СИЗО

В следственном изоляторе в Ростовской области утром 16 июня шестеро обвиняемых взяли в заложники двух сотрудников учреждения. Им удалось выбить оконную решетку в своей камере, после чего он проникли в дежурную часть, сообщает Baza.

В заложники были взяты начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО-1 Виктор К. По данным Baza, преступники в обмен на освобождение сотрудников ФСИН требовали машину, оружие и возможность уехать из изолятора. Также они записали несколько видео из СИЗО, держа в руках ножи и заточки. Преступники уверяли, что «мстят за братьев, которых незаконно сажают».

Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Что ждет ростовский СИЗО после захвата заложников

Ростовский СИЗО-1 ждет мощная проверка после захвата заложников, пишет Telegram-канал «112».

«Контролирующие органы зададут сотрудникам множество неприятных вопросов. В частности, почему террористы оказались вооружены ножами и заточками, как они связывались между собой и со своими кураторами на воле, почему смогли спланировать, организовать и осуществить захват и откуда у них символика запрещенной террористической организации», — отметил канал.

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