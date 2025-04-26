Ситуация в Курской области ночью 26 апреля: поражение трех бригад, Олешня

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Российская армия продолжает оказывать сопротивление Вооруженным силам Украины, которые вторглись на территорию курского приграничья. Какова ситуация в Курской области ночью 26 апреля? Последние новости.

Какова ситуация в Курской области ночью 26 апреля

Telegram-канал «Дневник десантника» пишет, что ВСУ дистанционно минируют населенные пункты в приграничных районах Курской области по несколько раз.

«Наши войска нанесли поражения формированиям трех бригад ВСУ в Суджанском районе возле н. п. Горналь и Олешня. Авиация, артиллерия и операторы БПЛА уничтожали резервы противника в Сумской области», — пишут авторы канала.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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Российские войска завершают зачистку украинских подразделений в Курской области, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По данным источника, в регионе идут бои за последние населенные пункты, где закрепились украинские силы. Минобороны РФ эту информацию пока не комментировало.

«Российские части закрепились в окрестностях хутора Олешня и выбивают ВСУ», — говорится в публикации.

По информации канала, в районе Горналя продолжаются активные боевые действия, успех которых может привести к полному освобождению Курской области. Российские силы также развивают наступление в Сумской области, чтобы создать буферную зону вдоль границы и снизить угрозы со стороны ВСУ.

Telegram-канал «Рыбарь» сообщает, что на Сумском направлении российская армия освобождает занятые противником территории Курской области.

«За прошедшие сутки [ВС РФ] смогли пробиться к окраинам Олешни, а также достигли частной застройки на севере Горналя», — говорится в публикации.

Какая обстановка была в курском приграничье накануне

«Курская область. Здесь продолжается битва за Горналь. Продвижение российских войск серьезно осложняется местностью, на которой расположен населенный пункт, а также большим количеством дронов противника, в том числе и на оптоволокне. Также ВС РФ ведут бои южнее Олешни, выбивая остатки противника из близлежащих лесомассивов», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

По данным Telegram-канала «Два майора», в Курской области в настоящее время идут бои за освобождение последнего захваченного ВСУ населенного пункта Суджанского района — села Горналь.

«На Сумском направлении ВСУ пытаются не допустить наступления наших войск из окрестностей хутора Олешня. Противник перебрасывает живую силу и технику на данный участок фронта», — рассказали источники.

Также авторы Telegram-канала «Северный ветер» добавили, что населенный пункт Горналь Суджанского района — последний, где еще остались солдаты ВСУ.

«При этом по всем укрытиям противника наносится непрерывное огневое поражение, а все возможные пути прохода врага в села находятся под нашим непрерывным наблюдением и огневым контролем», — уточнили военкоры.

В Минобороны России сообщили, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 79 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, из них два — над Курщиной.

«59 БПЛА — над территорией Республики Крым. 11 БПЛА — над акваторией Черного моря. Четыре БПЛА — над территорией Белгородской области. Два БПЛА — над территорией Курской области. Два БПЛА — над территорией Нижегородской области. Один БПЛА — над территорией Ивановской области», — отметили в российском военном ведомстве.

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