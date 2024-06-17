Ситуация с террористами из СИЗО Ростова: новые факты, что нашли в камерах

Фото: Федор Ларин/РИА Новости

В отношении начальника СИЗО-1 Ростова-на-Дону Андрея Мусаева инициировали служебную проверку после захвата террористами двоих заложников. Какие известны подробности расследования, что на допросе рассказали арестанты изолятора?

Что известно о допросе сотрудников и арестантов СИЗО

После захвата заложников в отношении начальника ростовского СИЗО-1 Андрея Мусаева начата служебная проверка, сообщает Telegram-канал SHOT. Следователям предстоит оценить условия содержания арестантов в изоляторе.

По данным SHOT, в ходе допроса четверо заключенных сообщили, что их пытались завербовать террористы.

«Арестованные рассказали, что ликвидированные захватчики уже достаточно долго обсуждали свой план — в основном по ночам. Террористы пытались завербовать как можно больше сокамерников, обещали им финансовую поддержку на воле после побега. У тех, кто отказывался присоединиться, отобрали ножи, которые тем ранее каким-то образом передали в передачках», — говорится в сообщении канала.

Допросы сотрудников изолятора на настоящий момент продолжаются. Следователи выясняют, как захватчики получили телефоны, флаги ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и повязки. Последние, по одной из версий, они могли пронести под видом полотенец, уточняет SHOT.

«Ростовский СИЗО-1 на момент захвата заложников был переполнен. При этом там говорили о серьезном дефиците сотрудников, что в том числе могло стать одной из причин произошедшего. Силовики сейчас также продолжают работать с родственниками ликвидированных преступников», — дополнили авторы канала.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что нашли в СИЗО после захвата заложников

После обыска ростовского СИЗО № 1, где произошел захват заложников, у арестантов нашли запрещенные в изоляторе средства связи, а также бытовые предметы, которые не разрешено хранить в камерах.

Telegram-канал «Новости Ростова» со ссылкой на источник пишет, что террористам мог помогать кто-то из недавно задержанных. Канал передает, что силовики сейчас проверяют эту версию, а также проверяют работников изолятора на приеме передач и проводят обыски по месту жительства некоторых сотрудников из руководящего состава.

Как террористы захватили заложников в ростовском СИЗО

Шестеро заключенных 16 июня захватили в заложники двух сотрудников ростовского СИЗО — начальника оперативного управления и младшего инспектора дежурной службы. Преступникам в ночь перед захватом удалось сбежать с камер — около трех утра они выбили оконные решетки и спустились по канату с третьего и четвертого этажей, сообщает Telegram-канал SHOT.

«После выхода из камер они отсиделись на территории СИЗО, а затем сгруппировались и захватили сперва младшего инспектора, 23-летнего Виктора Кончакова, а затем начальника оперативного управления Александра Богму», — уточнил SHOT.

Освободить всех заложников удалось в ходе штурма, в котором участвовали сотрудники Росгвардии и спецслужб. Все преступники были ликвидированы.

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