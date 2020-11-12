Синоптик рассказал, когда в Москве выпадет снег

https://static.news.ru/photo/e0f6dabc-24fc-11eb-97b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отдельные снежинки полетят над столицей уже в это воскресенье, 15 ноября, но снежный покров они не образуют, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Не сказать, что будет прямо снег, но в воскресенье могут упасть отдельные снежинки местами. Никакого снежного покрова, соответственно, тоже не образуется, — рассказал РИА Новости Леус.

В столичном департаменте транспорта уже порекомендовали водителям сменить шины на зимние.

Как писал NEWS.ru, теледоктор Александр Мясников рассказал о сезонных заболеваниях, заметив, что холод не является источником болезней и уж тем более не провоцирует обострение хронических. Не сам холод вызывает болезни, убеждён доктор, а то, что тепло укутанные люди на улице начинают потеть, раскрываться и в результате получают какие-то заболевания. Особенно это сказывается на детях, которые более активны, чем взрослые. И когда они укутанные и потные бегают по улице, то это и влечёт разные последствия в виде кашля, насморка и прочего.