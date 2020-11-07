Доктор Мясников развеял мифы о болезнях от холода

https://static.news.ru/photo/691aa6a2-20c1-11eb-ad22-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press

Теледоктор Александр Мясников рассказал о сезонных заболеваниях, заметив, что холод не является источником болезней и уж тем более не провоцирует обострение хронических. Как же в таком случае люди веками живут в Сибири или на Крайнем Севере, аргументировал врач.

Провоцирует все болезни то, что мы кутаемся в холод. При этом нарушается термобаланс. Сосуды, которые при похолодании должны суживаться, наоборот, раскрываются, что убивает комплексную реакцию организма на холод, — пояснил Мясников в программе «О самом главном» в эфире телеканала «Россия 1» .

Не сам холод вызывает болезни, убеждён доктор, а то, что тепло укутанные люди на улице начинают потеть, раскрываться и в результате получают какие-то заболевания. Особенно это сказывается на детях, которые более активны, чем взрослые. И когда они укутанные и потные бегают по улице, то это и влечёт разные последствия в виде кашля, насморка и прочего.

На ребёнке должно быть надето столько же, сколько на взрослом, минус один, — рекомендует врач, убеждённый, что только закаливание поможет справиться организму с сезонными напастями.

Сам он, признаётся Мясников, очень любит зиму и ждёт не дождётся наступления холодов и снега, чтобы покататься на снегоходе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что часто постоянные головные боли могут быть спровоцированы самим человеком, а вернее, постоянным приёмом обезболивающих средств. Такой симптом называется «медикаментозная головная боль», или зависимость от лекарств.