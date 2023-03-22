Симптомы сибирской язвы выявлены еще у одного жителя Чувашии Симптомы сибирской язвы выявлены у третьего жителя Чувашии

Фото: ГТРК «Чувашия»

У третьего жителя Чувашии выявили сибирскую язву, сообщает Минздрав региона. До этого двоих зараженных обнаружили в деревне Старое Акташево в Цивильском округе республики, там ввели карантин. Третий случай заражения был выявлен в рамках проверки контактов первого заболевшего, передает РИА Новости.

На ухе жителя Чувашии выступило пятно багрово-фиолетового цвета, с отделяемым серозно-геморрагического характера. Это уже третий выявленный случай с подобными симптомами, свидетельствующими о заражении сибирской язвой, — говорится в сообщении.

Глава региона Олег Николаев ранее уточнил, что жизни заболевших ничего не угрожает, они находятся под присмотром врачей. Контактировавшие с ними люди здоровы.

Инфекционист Николай Малышев рассказал, у кого высокие шансы заболеть сибирской язвой. По его словам, в группе риска находятся маленькие дети и пожилые. Также инфекцией чаще всего заражаются люди, связанные с сельским хозяйством, например, ветеринары, мясники и скотники. Кроме того, у людей с пониженным иммунитетом сибирская язва может протекать тяжело.