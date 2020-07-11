Силовики начали обыски в фонде соцстраха Ингушетии

https://static.news.ru/photo/cd9b19ce-c39f-11ea-8583-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

СК России начал обыски в Фонде социального страхования по Республике Ингушетия. Мероприятия проводятся после ареста управляющего Якуба Белхороева.

В региональном отделении Фонда соцстрахования проводят обыски силовики для изъятия документации, — пишет ТАСС со ссылкой на источники.

Однако официального подтверждения данная информация не получила. В доме управляющего отделом фонда Белхороева в селе Сурхахи обыски были проведены 10 июля 2020 года.

Он был сотрудниками СК РФ. Его обвинили в хищении 17 млн рублей. По данным следствия, депутат по фиктивным документам оформил инвалидности на себя, членов семьи и лиц из числа близкого окружения. На данный момент идёт следствие по данному делу.

Ранее NEWS.ru писал, что суд арестовал депутата Народного собрания Республики Ингушетия Якуба Белхороева. Ему было предъявлено обвинение.