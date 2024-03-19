Сибиряк отправится в колонию за убийство отца двоих детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителю деревни Издревой Новосибирской области вынесли приговор за убийство односельчанина, отца двоих детей, сообщает «КП-Новосибирск». Районный суд приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы в колонии особого режима. Сам подсудимый в последнем слове попросил оправдать его, так как, по его словам, не имел умысла на убийство.

У меня не было умысла на убийство <...>, иначе зачем бы мне понадобились холостые патроны для обреза ружья? Единственное, в чем я виноват, это в том, что не сообщил в полицию. <...> Я уехал, и в тот момент он был еще жив. Вернувшись через некоторое время, я обнаружил его лежащим лицом вниз, крови на лице и теле не было, — рассказал подсудимый.

Он также подчеркнул, что закопал труп на глубине 30 см, и назвал это «большой ошибкой». Сибиряк отметил, что в 2019 году освободился из колонии и встал на путь исправления: создал семью и вел подсобное хозяйство. Тем не менее суд признал рецидивиста виновным в умышленном убийстве.

Преступление было совершено в 2021 году. В июне родные убитого сообщили о его пропаже. Родная сестра несколько дней искала мужчину вместе с волонтерами и полицией. Спустя месяц труп нашли возле местного кладбища. Главным подозреваемым стал односельчанин, который до этого отсидел срок за убийство пенсионерки.

Убийцу участника разработки вакцины «Спутник V» Андрeя Бoтикова ранее приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии особого режима. Кроме этого, его обязали выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.