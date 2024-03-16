Убийце разработчика вакцины «Спутник V» вынесли приговор Хорошевский суд приговорил убийцу разработчика «Спутник V» к 14 годам колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Убийца старшего наyчного coтрудника Нациoнальнoгo иccледoватeльскoгo цeнтра эпидeмиoлoгии и микрoбиoлoгии имeни Н.Ф. Гамалeи Андрeя Бoтикова был приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии особого режима, сообщили ТАСС в пресс-службе Хорошевского суда Москвы. Кроме этого, его обязали выплатить штраф в размере 80 тыс. рублей.

Приговором Хорошевского районного суда города Москвы Змановский Алексей Владимирович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), а также по двум эпизодам ст. 158 УК РФ (кража), — уточнили в пресс-службе.

Суд также принял к сведению, что обвиняемый уже был судим за другое преступление. Калужский районные суд приговорил его тогда к ограничению свободы.

3 марта прошлого года стало известно, что участник разработки вакцины «Спутник V» Андрей Ботиков был убит в своей квартире. На теле ученого нашли следы удушения, несколько ножевых ранений и ссадин. В Сети появлялось видео с камеры наблюдения, на котором видно, как мужчина и женщина заходят в дом Ботикова на улице Рогова.

Позже подозреваемого в убийстве создателя вакцины от коронавируса арестовали, писал Telegram-канал Mash. По их сведениям, предполагаемый убийца Алексей Змановский был отправлен за решетку до 2 мая. Мужчина полностью признал свою вину.