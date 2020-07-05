Сибирячка с поражением 35% лёгких лечилась от COVID-19 дома

https://static.news.ru/photo/eedd9876-bea6-11ea-bd5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Организатор корпоративных мероприятий, 38-летняя жительница Новосибирска Анастасия Орлова 8 июня 2020 года почувствовала слабость. Перед этим женщина отвезла двухлетнюю дочь Полину на дачу к своей маме и вернулась в региональный центр. Недомогание она списала на изменения погоды, потом поехала на тренировку, вернулась на дачу, а ночью её «морозило» и начался кашель.

Температуру тела гражданка первый раз измерила на следующий день, около 17:00, когда вернулась с работы. Градусник показывал 38,5. Тогда она ещё чувствовала запахи. Орлова «просто позвонила в скорую» узнать, что делать дальше. На что получила ответ: с такими параметрами медики на вызов не приедут, необходимо обратиться к терапевту, который осмотрит пациентку и примет решение.

Терапевт приехал 10 июня. Медработников было двое, вспоминает Орлова. На них были «прозрачные халатики», маски, «в минимальной защите».

Они послушали, замерили кислород, выписали лечение, поставили «острый бронхит» и в дверях сказали: сидите дома до 23 июня. Ещё попросили носить дома маски, потому что у нас дети. И я стала ходить дома в маске максимальное количество времени, и это, конечно, было очень тяжело. Мне было трудно в маске дышать, — цитирует Анастасию портал «Новосибирск онлайн».

Антибиотики «Азитромицин» и «Панцеф» назначили «в огромных дозах», больших, чем описано в инструкциях. По её словам, родственники купили таблетки. Орлова решила проконсультироваться у своей знакомой медсестры по поводу лечения. Та ответила — Анастасии прописали «полностью ковидное лечение».

Позже она заметила, что приезжавший доктор забыла измеритель кислорода. Пациентка позвонила врачу, за что последняя поблагодарила женщину за напоминание, когда вернулась к ней домой. На вопрос про тест на коронавирус нового типа терапевт ответила отрицательно, так как не было необходимых показаний.

То есть назначать ковидное лечение можно, а тест делать — нет. <...> И всё — ты остаёшься один на один с болезнью, — добавила Орлова.

Лечилась она дома. Через несколько дней Анастасия перестала чувствовать запахи. Обоняние не вернулось до сих пор (портал опубликовал материал 5 июля).

Я очень хотела чай со смородиной и мятой. И когда я его заварила, это для меня был просто чай, потому что запах я не чувствую, — сетует пациентка.

Позже она сделала КТ лёгких. Исследование показало, что поражено более 35%, но в госпитализации отказали, так как с подобными результатами процедуры в больницу не кладут. По её словам, из-за инфекции ей стало «очень трудно дышать» в стрессовых ситуациях. Однако Орлова отметила, что тяжелее давалось лечение, а не сам COVID-19.

От «Азитромицина» я часа 2-3 просто лежала, у меня была большая слабость, меня тошнило, — отметила женщина.

Примерно через две недели она пошла на поправку. Тест показал наличие антител и M, и G. Это означало, что Орлова недавно переболела коронавирусной инфекцией и перестала быть заразной. Повторное КТ показало поражение лёгких на 15%. Ей стало легче дышать. Анастасия даже смогла снова читать книги вслух ребёнку. Орлова отметила, что на лечение потратила около 20 тысяч рублей. У дочери взяли тест на COVID-19 18 июня, однако тест до сих пор не пришёл.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медики выявили 6736 случаев коронавируса нового типа за последние сутки в РФ в 84 регионах страны. За всё время пандемии зарегистрирован 681 251 пациент с подтверждённым COVID-19 в 85 субъектах. Также за минувшие 24 часа скончались от COVID-19 134 жителя РФ. Число жертв заболевания в РФ достигло 10 161.