Шторм разрушил причал, маяк и ферму устриц Института биологии южных морей

Фото: ibss-ras.ru

В Севастополе шторм уничтожил причал, маяк и устричную ферму Федерального исследовательского центра Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ), сообщается на странице научного учреждения во «ВКонтакте». Многое оборудование утрачено или не подлежит восстановлению. Сотрудники пытаются устранить последствия стихии.

В главном здании штормом выбиты окна, пострадала научная библиотека, в четырех лабораториях уничтожено научно-исследовательское оборудование, компьютерная техника и экспедиционный материал. Также сорвало часть мягкой кровли, затоплен третий зал аквариума, где погибли свыше 500 морских животных, уничтожено оборудование, — говорится в сообщении центра.

Сообщается, что уничтоженная ферма с устричным мальками была экспериментальной и находилась в море для их выращивания. Волной оказалось разбито оборудование для фильтрации морской воды и водовод, питающий инновационный питомник по выращиванию молоди устриц. В институте добавили, что также затонуло находившееся в его распоряжении маломерное судно «Моллюск».

Шторм, обрушившийся на Республику Крым в минувшие сутки, стал самым мощным за все время метеорологических наблюдений, считает руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, похожая буря была во времена Крымской войны в 1854 году. Тогда стихия поглотила более 30 кораблей европейской коалиции.