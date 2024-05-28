Схрон ВСУ с «Джавелинами» обнаружили в частном доме МО: саперы обнаружили схрон ВСУ с «Джавелинами» и боеприпасами в Авдеевке

Фото: МО РФ

Военные в составе инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» обнаружили и обезвредили схрон ВСУ с иностранным вооружением и боеприпасами, сообщает Минобороны РФ. Находка была сделана во время разминирования городских районов и дорог в Авдеевке.

Во время проведения инженерной разведки саперы обнаружили замаскированный в подвале частного дома тайник, в котором были спрятаны американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-мм осколочные мины, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету, — говорится в сообщении.

Специалисты проверили подвал на наличие мин-ловушек, растяжек, а после вынесли обнаруженное вооружение. В дальнейшем огневые средства будут утилизированы, добавили в ведомстве.

В Минобороны отметили, что при выполнении работ по разминированию отдельное внимание уделяется наблюдению за воздушным пространством. Это связано с высокой опасностью атаки ударных дронов.

Ранее бойцы Росгвардии обезвредили разведывательно-ударный беспилотник ВСУ с иностранными боеприпасами. В ведомстве рассказали, что дрон самолетного типа «Щедрик» был обнаружен в поле вблизи населенного пункта в ЛНР. Саперы уничтожили дрон с помощью накладного заряда. Средства сбора информации, установленные на нем, будут изучаться.