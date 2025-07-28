Схрон с западными боеприпасами обнаружили в полуразрушенном доме в ЛНР МВД: в ЛНР обнаружили крупный схрон из зарядов к ПТРК Javelin и мин

Полицейские обнаружили большой схрон с боеприпасами в полуразрушенном частном доме в станице Попасной в Луганской Народной Республике, сообщили в МВД России. Тайник нашли сотрудники МВД и Росгвардии в ходе разведки в частном секторе.

Полицейские совместно с бойцами Росгвардии в одном из полуразрушенных частных домовладений в Попасной обнаружили крупную партию боеприпасов, в том числе иностранного производства, – говорится в сообщении.

В схроне оказалось шесть стартовых зарядов к противотанковому ракетному комплексу Javelin, восемь кассетных боеприпасов, снаряд для зарубежного оружия, две минометные мины и два кумулятивных танковых снаряда. Также из тайника изъяты выстрелы и взрыватели, запалы, восемь гранат и патроны различного калибра. Арсенал уничтожен на полигоне.

Ранее сотрудники ФСБ России в ходе зачистки села Богоявленка в ДНР выявили опасный схрон с оружием и боеприпасами, оставленный Вооруженными силами Украины при отступлении. В подвале частного дома находились мины-ловушки и значительный арсенал вооружения. Специалисты-взрывотехники успешно обезвредили обнаруженные боеприпасы, среди которых оказались британская мина L18A1, 12 мин калибра 120-мм, 16 мин калибра 82-мм, три мины МОН-50, 16 мин КПТМ-3, а также 670 патронов и 340 кумулятивных выстрелов калибра 7,40-мм.