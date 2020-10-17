Школы в Забайкалье переведут на дистанционное обучение

Все школы в Забайкальском крае в ближайшие дни начнут работать в дистанционном режиме в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В детсадах уменьшат число воспитанников в группах.
Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели, — поручил губернатор Александр Осипов.
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За сутки в регионе выявлено 198 случаев COVID-19. В общей сложности зафиксировано 9084 заразившихся. Шесть тысяч пациентов выздоровели, 86 скончались.
Как писал NEWS.ru, ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в России около 100 школ в данный момент находятся на карантине из-за коронавируса и ещё 88 — на карантине по ОРВИ. Образовательный процесс сохраняется на территории всей страны, и речи о локдауне в системе образования не идёт.