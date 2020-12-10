Школьный сторож победил на выборах главы поселения в Омской области

https://static.news.ru/photo/118cb9da-3b23-11eb-84bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сторож школы Надежда Чекмарёва победила на выборах главы поселения в Омской области. За женщину проголосовали шесть из десяти депутатов Новоомского сельсовета.

Мы сегодня все узнали. Все, прямо если сказать, офигели. Не знаю даже, как это всё будет. Она, скажем так, человек ведь в возрасте. Может, откажется. Может, подавала документы так, просто, — цитирует издание «Подъём» коллегу Чемарёвой Илью Денисова.

Он добавил, что избранная глава поселения пока не увольнялась со своей работы в школе.

Человек она хороший, положительный. Отношения у неё со всеми очень даже хорошие. Вот главная проблема в посёлке — газа нет. Может, она её решит, — рассказал Денисов.

По его словам, Чекмарёва работает сторожем на полставки, а также сопровождает детей в автобусе.

Как сообщал NEWS.ru, зарплата победившей на выборах главы поселения в Костромской области уборщицы Марины Удгодской выросла в десять раз. Несмотря на это, женщина живёт очень скромно.

Удгодская почти пять лет работала уборщицей в администрации Повалихинского сельского поселения. По просьбе предыдущего главы Николая Локтева она приняла участие в выборах и победила: Удгодская набрала 84 голоса, а Локтев — 46. 1 октября она вступила в должность и приступила к работе.