16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Зарплата ставшей главой поселения уборщицы выросла в десять раз

04:58, 01 декабря 2020
Марина Угдодская Марина Угдодская Фото: vk.com

Зарплата случайно победившей на выборах главы поселения Марины Угдодской в Костромской области выросла в десять раз. Несмотря на это, женщина, возглавившая Повалихинское сельское поселение, живёт очень скромно.

О зарплате нового главы рассказал председатель регионального объединения Партии пенсионеров за справедливость Валерий Громов.

Уборщицей она получала три тысячи рублей, а сейчас чуть больше 30 тысяч, — сообщил Громов в беседе с «МК».

Главой поселения Марина Угдодская была избрана осенью этого года. Ей отдали голоса 62% избирателей Чухломского района Повалихинского сельского поселения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что уборщицу Марину Удгодскую, победившую на выборах главы Повалихинского сельского поселения Костромской области, хотят сделать депутатом Госдумы. Об этом сообщили в пресс-службе Партии пенсионеров.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео