Школьника обвинили в побоях, после того как мать не «скинулась» на подарок

11-летнего четвероклассника Костю (имя изменено) обвинили в хулиганстве и драках с другими учащимися новосибирской школы после того, как его мать отказалась перечислять деньги на классные нужды и подарок учителю, рассказала мать школьника. При этом якобы пострадавшие от агрессии Кости школьники рассказывают отличные от версии предположительного виновника истории, пишет «КП-Новосибирск».

В классе сына есть дети куда хуже по поведению, но прицепились именно к нему. Моя версия — это из-за того, что я не внесла чуть больше тысячи рублей на школьные нужды. Я не поняла, зачем ещё понадобилась такая сумма, если мы в августе на всё нужное скидывались. И ещё не стала вносить 1,5 тысячи рублей на подарок учителю. <...> Извините, но я мать-одиночка, и если эти деньги для кого-то копейки, то для меня это большая сумма, — возмутилась мать Кости.

При этом одна из девочек, Оля (имя изменено), неоднократно жаловалась на побои от Кости. По словам девочки, школьник избил её сначала за то, что она заступилась за младшего брата, а в другой раз и вовсе повалил её и начал бить по голове. Такую версию подтверждает и мать девочки.

И этот Костя запустил снежным комом с наледью в подругу дочки, а потом размазал снег по ее лицу. Та девочка расплакалась, позвонила бабушке, чтобы ее встретили. А Оля решила заступиться за подругу, и Костя повалил ее на снег и стал бить по голове. Разняла их бабушка, которая пришла за подружкой дочки, — рассказала мать Оли.

В итоге детали этого дела будет расследовать полиция: сотрудники правоохранительных органов уже начали проводить проверку.

Ранее полиция начала проверку после публикации видео в социальных сетях, на котором педагог одной из школ города Берёзовского Свердловской области порвала тетрадь ученика шестого класса и дала ему пощёчину. В комментариях к ролику дети и родители встали на защиту учителя. Они заявили, что школьник потребовал отдать тетрадь, а также обматерил преподавателя.