Школьник умер после волейбольной тренировки в Новосибирской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Татарске 13-летний мальчик умер после тренировки по волейболу в школе, рассказали «КП-Новосибирск» местные жители. По их словам, тренер пытался реанимировать ребенка до приезда скорой, но школьник скончался в больнице.

У детей шло занятие, когда этому мальчику внезапно стало плохо. Он упал, у него начались судороги. Ребенка пытался реанимировать тренер, но школьник не приходил в себя, — объяснили жители.

Бригада скорой помощи приехала через шесть минут после вызова школьного охранника, и, когда мальчика привезли в больницу, он был еще жив. Однако спустя несколько минут после того, как его поместили в реанимацию, школьник умер. У него остановилось сердце, но что стало причиной, неизвестно, пишет издание.

В Следственном комитете по Новосибирской области началась проверка, специалисты проводят осмотр места происшествия и выясняют обстоятельств произошедшего.

Ранее школьник из Санкт-Петербурга случайно ранил себя из пневматического пистолета, когда гулял рядом с домом в Приморском районе города. Уточняется, что сначала 13-летний мальчик вместе с родителями обратился в травмпункт, после чего пострадавшего направили в микрохирургический центр.