Школьник случайно прострелил себе руку на прогулке В Петербурге 13-летний мальчик прострелил себе руку из пневматического пистолета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Школьник из Санкт-Петербурга случайно ранил себя из пневматического пистолета, когда гулял рядом с домом в Приморском районе города, сообщили в пресс-службе Педиатрического университета. Уточняется, что сначала 13-летний мальчик вместе с родителями обратился в травмпункт, после чего пострадавшего направили в микрохирургический центр.

Около 16:00, дома, по неосторожности он выстрелил себе в левую кисть из пневматического пистолета. Родители привезли мальчика в травмпункт по месту жительства, откуда его направили в микрохирургический центр Северо-Запада при Педиатрическом университете, — говорится в публикации.

Врачи обнаружили в левой кисти мальчика инородное тело, которым оказалась пуля. Школьника экстренно прооперировали. Педиатрический университет также уведомил об инциденте правоохранительные органы. Сейчас ребенок находится на реабилитации.

Ранее СМИ сообщали, что в Санкт-Петербурге десятилетняя девочка попала в реанимацию после жестокого наказания ремнем. Ребенка с синяками от ступней до пояса доставили в реанимацию в тяжелом состоянии. Мать девочки наказала ее после того, как та не добежала до туалета, выразив протест против развода родителей.