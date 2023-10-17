Школьник несколько раз пырнул ножом одноклассника во время урока Школьник трижды ранил ножом одноклассника в Ижевске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ижевске восьмиклассник нанес однокласснику три ножевых ранения во время урока, сообщается в Telegram-канале СК РФ по Удмуртии. Пострадавшего мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. На месте работают следователи, возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, 17 октября 2023 года 14-летний учащийся восьмого класса во время урока нанес три ножевых ранения однокласснику. Потерпевший госпитализирован, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении.

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