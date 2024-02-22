Школьник получил сильные ожоги после взрыва Powerbank в куртке

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Ученик подмосковной школы получил ожоги второй и третьей степени после взрыва аккумулятора к кармане куртки, сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел в Дзержинском, 16-летний подросток во время вечерней прогулки услышал шипение, после которого раздался взрыв.

По данным канала, из Powerbank вытекла горящая жидкость и прожгла одежду. Подросток не смог сбить пламя самостоятельно и в результате получил ожоги груди и руки. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в московской школе в кармане у шестиклассницы взорвался телефон. Госпитализация ребенку не понадобилась. Потушить смартфон помогли сотрудники учреждения.

До этого 44-летний москвич попал в реанимацию после того, как у него загорелось зарядное устройство для телефона. Провод зарядного устройства вспыхнул мгновенно, когда москвич пользовался телефоном во время зарядки. Мужчина получил ожоги лица, головы, шеи и руки, а также термоингаляционное поражение — ожог органов дыхания.

Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал, что среди самых распространенных причин взрыва смартфонов — перегрев и повреждение. При этом, по его словам, на рынке есть производители, устройства которых взрываются в руках пользователей гораздо чаще. Чтобы не допустить взрыва, необходимо следовать простым правилам. Нельзя перегревать гаджет и пользоваться «неродным» зарядным устройством.