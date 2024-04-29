Школьницу из Владивостока отправят в «детское СИЗО» Полиция отправит 12-летнюю девочку в «детское СИЗО» за публикации в Telegram

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во Владивостоке 12-летнюю девочку-администратора Telegram-канала с оскорбительным контентом отправят в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. Она администрировала закрытый канал, в который выкладывали фотографии детей с призывами их избивать за определенную плату. Мать школьницы привлекли к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.

12-летнюю девочку поместят в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Приморскому краю, — говорится в сообщении.

По данным издания VLADIVOSTOK1.RU, в чате 1,5 тысячи подписчиков, много лайков и комментариев. В мессенджере размещают фотографии школьников с призывами бить и унижать их за небольшое вознаграждение. Так за нападение на школьницу предлагалась пачка чипсов. За удаление поста требовали заплатить 250 рублей.

В феврале Хамовнический суд Москвы признал администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед» виновным в вымогательстве денег у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко. Он публиковал в канале заведомо ложные сведения о топ-менеджерах госкорпораций и известных бизнесменах. За удаление данных администратор вымогал деньги и вовлек в криминальный бизнес своего сына.