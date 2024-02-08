Админ Telegram-канала получил 2,5 года за вымогательство Администратору «Кремлевского мамковеда» дали 2,5 года тюрьмы за вымогательство

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Хамовнический суд Москвы признал администратора Telegram-канала «Кремлевский мамковед» виновным в вымогательстве денег у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, он получил 2,5 года тюрьмы.

Задержали 50-летнего жителя Москвы в начале октября 2022 года. По версии следствия, он публиковал в канале заведомо ложные сведения о топ-менеджерах госкорпораций и известных бизнесменах. Отмечается, что за удаление данных администратор вымогал деньги и вовлек в криминальный бизнес своего сына.

Суд признал Садовова С. С. виновным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев колонии, — проинформировали в пресс-службе.

Потерпевшим по делу выступал директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко. Администраторы Telegram-каналов «Кремлевский мамковед» и «Как-то вот так» 23 мая 2022 года вступили с ним в переписку и потребовали 6 млн рублей за удаление ложных сведений. К концу июня эта сумма увеличилась. Общий ущерб составил 18 млн рублей.

Василий Бровко также выступал заявителем еще по одному делу в отношении администраторов Telegram-каналов «Как-то вот так» и «Сканер» — Спирина, Слободенюка, Малушенко и Москвина. Спирин приговорен к 2,5 года тюрьмы, остальные получили за мошенничество по восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 тысяч рублей.