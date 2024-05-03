Школьницу из Макеевки с российским флагом пригласили на военный аэродром Встречающая летчиков с флагом РФ школьница из Макеевки посетила военный аэродром

Фото: МО РФ

Девочка Маша, каждый день после школы встречающая летчиков с флагом России, посетила военный аэродром, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, ребенка пригласили штурмовики Южной группировки Вооруженных сил России.

Девятилетняя девочка Маша из города Макеевки ДНР каждый день после школьных занятий ходит встречать летчиков штурмовой и армейской авиации с российским флагом. Летчики заметили Машу и пригласили ее на аэродром, где провели экскурсию и рассказали о технике, — сказано в сообщении.

Маша на аэродроме увидела вблизи военные самолеты и прыжки парашютистов, а затем ее пустили посидеть за штурвалом, надев шлем. Школьница призналась, что ей очень понравилась экскурсия, а летчики оказались добрыми.

Маша с начала спецоперации выходит встречать с российским флагом летчиков из подразделения «Архангелы». По словам девочки, таким образом она хочет поддержать пилотов, выполняющих боевые задачи. Школьница также признавалась, что мечтает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не получали информацию о мечте Маши познакомиться с российским лидером. Однако, по его словам, можно рассмотреть вопрос о встрече Путина с ребенком.