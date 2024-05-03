Песков пообещал организовать встречу девочки из ДНР с Путиным

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не получали информацию о девочке Маше, которая в Макеевке с начала СВО встречает российских летчиков и хочет познакомиться с главой государства Владимиром Путиным, пишет ТАСС. Однако по его словам, можно рассмотреть вопрос о встрече российского лидера с ребенком.

Мы обязательно посмотрим и попробуем изыскать возможность, как такую встречу организовать, — отметил Песков.

Девятилетний ребенок с начала спецоперации выходит встречать с российским флагом летчиков из подразделения «Архангелы». По словам Маши, таким образом она хочет поддержать пилотов, выполняющих боевые задачи. Своей мечтой девочка назвала знакомство с Путиным, потому что «он крутой».

Также Песков сказал, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск в зону боевых действий на Украине является важным и очень опасным. Он назвал тревожной тенденцией тот факт, что французский лидер продолжает говорить о возможности прямой вовлеченности в конфликт.

Ранее сообщалось, что уровень доверия россиян к Путину вырос на четыре процентных пункта и составляет 83%. Опрос был проведен среди 1,5 тысячи россиян с 26 по 28 апреля. Положительную оценку деятельности правительства дали 58% опрошенных, а работу главы кабинета министров Михаила Мишустина одобрили 60% респондентов.