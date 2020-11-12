Школьница забеременела от отчима в Калининграде

https://static.news.ru/photo/d1ecfa16-24f6-11eb-ab72-fa163e074e61_660.jpg Фото: kld.sledcom.ru

11-летняя девочка забеременела от собственного отчима в Калининграде. Мужчину подозревают в изнасиловании падчерицы, рассказала старший помощник главы регионального СУ СК Наталья Гацко.

Следственными органами СК РФ по Калининградской области расследуется уголовное дело по обвинению 32-летнего гражданина иностранного государства в совершении изнасилования потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, — рассказала она.

По версии следователей, мужчина вступил в половой контакт с дочерью своей сожительницы летом 2020 года. В октябре мать повела девочку на обследование, врачи установили беременность и сообщили в Следственный комитет.

Предполагаемого преступника задержали, ему предъявили обвинение. Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу.

Сначала подозреваемый отвергал обвинение, но затем от него поступило несколько явок с повинной, в том числе о других преступлениях против половой неприкосновенности падчерицы.

По данным источника РИА Новости, девочка отказывалась признавать связь с отчимом. О том, что отцом мог быть он, стало известно после проведения генетической экспертизы. Врачи прервали беременность девочки по медицинским показателям.

Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области задержан подозреваемый в похищении и изнасиловании двух девочек семи и девяти лет.

Согласно версии следствия, вечером 4 ноября в одном из посёлков городского округа Истра мужчина подошёл к девочкам, заманил их в автомобиль и увёз.