Школьница забеременела от отчима в Калининграде

11-летняя девочка забеременела от собственного отчима в Калининграде. Мужчину подозревают в изнасиловании падчерицы, рассказала старший помощник главы регионального СУ СК Наталья Гацко.
Следственными органами СК РФ по Калининградской области расследуется уголовное дело по обвинению 32-летнего гражданина иностранного государства в совершении изнасилования потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, — рассказала она.
По версии следователей, мужчина вступил в половой контакт с дочерью своей сожительницы летом 2020 года. В октябре мать повела девочку на обследование, врачи установили беременность и сообщили в Следственный комитет.
Предполагаемого преступника задержали, ему предъявили обвинение. Следствие ходатайствовало о заключении его под стражу.
Сначала подозреваемый отвергал обвинение, но затем от него поступило несколько явок с повинной, в том числе о других преступлениях против половой неприкосновенности падчерицы.
По данным источника РИА Новости, девочка
Ранее NEWS.ru писал, что в Московской области задержан подозреваемый в похищении и изнасиловании двух девочек семи и девяти лет.
Согласно версии следствия, вечером 4 ноября в одном из посёлков городского округа Истра мужчина подошёл к девочкам, заманил их в автомобиль и увёз.